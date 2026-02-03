Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 3 февраля: ВСУ уничтожили 760 оккупантов и 53 артсистемы
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали почти тысячу оккупантов, а также уничтожили шесть танков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 3 февраля 2026
- личного состава – около 1 242 290 (+760) человек,
- танков – 11 633 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед,
- РСЗО – 1 633 ед.,
- средств ПВО – 1 292 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1071) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153) ед.,
- специальной техники – 4 058 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.
