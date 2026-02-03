За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали почти тысячу оккупантов, а также уничтожили шесть танков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 3 февраля 2026

  • личного состава – около 1 242 290 (+760) человек,
  • танков – 11 633 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед,
  • РСЗО – 1 633 ед.,
  • средств ПВО – 1 292 (+1) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1071) ед.,
  • крылатых ракет – 4 205 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153) ед.,
  • специальной техники – 4 058 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1441-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

