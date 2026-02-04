Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений света
- Левый берег Киева вернулся к временным графикам отключений света после российских обстрелов энергосистемы.
- Энергетики восстановили электроснабжение для более 100 тыс. семей, аварийные работы продолжаются круглосуточно.
- Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, в нескольких регионах остаются обесточенными потребители из-за атак и непогоды.
Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений света после очередных российских обстрелов украинской энергосистемы.
Об этом сообщает ДТЭК.
График отключения света в Киеве: что известно
Отмечается, что временный график отключений света в Киеве снова смогли ввести для левого берега столицы.
– Киев: вернули свет для 100 000 семей после обстрелов. Левый берег возвращается к временным графикам отключений. Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак, – говорится в сообщении.
Компания отмечает, что работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость энергетиков.
Там напомнили, что посмотреть свой график отключения света в Киеве можно в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.
Какова ситуация в энергосистеме Украины
Между тем Укрэнерго отмечает, что за последние сутки потребление электроэнергии в Украине несколько выросло, также остаются обесточенными в результате непогоды 16 населенных пунктов в Одесской области.
Все регионы страны призывают продолжать экономить энергию.
– Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы, – говорится в сообщении.
По подсчетам Укрэнерго, по состоянию на утро 4 февраля уровень потребления электричества в Украине был на 5,2% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник. Там считают, что причина изменений — в меньшем количестве обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки предыдущих суток, а также в меньшем объеме вынужденных мер ограничения в отдельных регионах.
Кроме того, 3 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Однако он был на 3,9% ниже, чем максимум предыдущих суток в понедельник, 2 февраля.
Украинцев призывают перенести все энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.
– Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений электроэнергии, – предупреждают в Укрэнерго.
Напомним, в ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) российские оккупанты запустили по Украине 105 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет значительное время.