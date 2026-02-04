Левый берег Киева возвращается к временным графикам отключений света после очередных российских обстрелов украинской энергосистемы.

Об этом сообщает ДТЭК.

График отключения света в Киеве: что известно

Отмечается, что временный график отключений света в Киеве снова смогли ввести для левого берега столицы.

– Киев: вернули свет для 100 000 семей после обстрелов. Левый берег возвращается к временным графикам отключений. Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак, – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что работы продолжаются круглосуточно, несмотря на мороз и сильную усталость энергетиков.

Там напомнили, что посмотреть свой график отключения света в Киеве можно в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Между тем Укрэнерго отмечает, что за последние сутки потребление электроэнергии в Украине несколько выросло, также остаются обесточенными в результате непогоды 16 населенных пунктов в Одесской области.

Все регионы страны призывают продолжать экономить энергию.

– Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы, – говорится в сообщении.

По подсчетам Укрэнерго, по состоянию на утро 4 февраля уровень потребления электричества в Украине был на 5,2% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник. Там считают, что причина изменений — в меньшем количестве обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки предыдущих суток, а также в меньшем объеме вынужденных мер ограничения в отдельных регионах.

Кроме того, 3 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Однако он был на 3,9% ниже, чем максимум предыдущих суток в понедельник, 2 февраля.

Украинцев призывают перенести все энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

– Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений электроэнергии, – предупреждают в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) российские оккупанты запустили по Украине 105 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет значительное время.

