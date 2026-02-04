Ночью враг нанес удар по критической инфраструктуре Сумской области, в результате чего произошло масштабное отключение электроэнергии потребителей в Конотопском районе. Также под вражескими ударами оказались Харьков, Днепропетровская область и Одесса.

В ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) противник атаковал Украину 105 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Отключение электроэнергии в Сумской области

Ночью Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Сумской области. Произошло отключение электроэнергии потребителей в Конотопском районе.

В 08:24 командой НЭК Укрэнерго в Сумской области ввели аварийные графики отключения света для всех 10 очередей потребителей.

Атака на Харьков

Ночью и на рассвете россияне атаковали Харьков ракетами и ударными дронами. В результате попадания ракеты в Салтовском районе повреждены частные дома. Впоследствии по Салтовскому району Харькова ударил дрон типа Молния. К счастью, никто не пострадал.

На рассвете дрон Молния атаковал объект инфраструктуры в Киевском районе Харькова. Обошлось без пострадавших. В 05:53 зафиксирован повторный удар дрона по городу.

Атака на Одессу

Ночью враг атаковал Одессу ударными дронами, есть попадания по гражданской и промышленной инфраструктуре в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. Пострадали две женщины, им медицинскую помощь оказали на месте.

В результате обстрела сильно пострадал двухэтажный дом: там разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах.

Обстрел Днепропетровской области

Ночью враг атаковал беспилотниками Васильковскую общину Синельниковского района. Там погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека получили ранения: женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На местах попадания возникли пожары. Взрывами повреждены три частных дома, еще один – уничтожен. Повреждены хозяйственные постройки, автомобиль, не эксплуатируемое здание, административное здание. Также задета линия электропередач.

Трамп об обещании Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин выполнил свое обещание не атаковать Украину с воскресенья по воскресенье. По его словам, Путин сдержал взятые на себя обязательства, даже если речь идет об ограниченном во времени периоде. Трамп подчеркнул, что любая пауза в атаках имеет значение.

В Эстонии задержан контейнеровоз с российским экипажем

В Эстонии во внутренних водах страны остановился контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, сообщает эстонское СМИ ERR.

Судно прибыло в эстонские воды для заправки и пополнения запасов. У правоохранителей возникли подозрения, что контейнеровоз мог перевозить контрабанду.

На борт судна высадилось спецподразделение K-komando. Экипаж сопротивления не оказывал. В операции участвовали более 50 сотрудников различных служб.

Впоследствии командир подразделения K-komando Марек Аас заявил, что судно не связано с так называемым теневым флотом России и не подпадает под санкции Евросоюза.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

