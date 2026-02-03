Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Белый дом сделал заявление о переговорах в Абу-Даби

По ее словам, президент США Дональд Трамп не был удивлен очередной атакой России на Украину, в частности ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

— Вот почему президент продолжает так агрессивно проводить дипломатическую политику, чтобы положить конец этой войне. Вот почему специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров, — сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.

Левитт подчеркнула, что запланированные переговоры в ОАЭ имеют исторический характер, ведь, по ее словам, ранее не было прецедента, когда все три страны одновременно садились за стол переговоров с целью продвижения к миру.

— Специальный посланник (Виткофф. – Ред.), Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они стремятся сделать то же самое и в вопросе войны между Россией и Украиной, – добавила пресс-секретарь.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Виткофф и Кушнер не будут участвовать в переговорах в ОАЭ.

Впоследствии стало известно, что Виткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на 4–5 февраля в Абу-Даби.

