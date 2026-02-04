Потери РФ на 4 февраля: ВСУ ликвидировали 780 оккупантов и уничтожили 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 780 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 4 февраля
- личного состава – около 1 243 070 (+780) человек,
- танков – 11 637 (+4) ед.,
- боевых бронированных – 23 992 (+7) ед.,
- артиллерийских систем – 36 915 (+60) ед.,
- РСЗО – 1 634 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 293 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 123 743 (+1 355) ед.,
- крылатых ракет – 4 245 (+40) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 949 (+211) ед.,
- специальной техники – 4 062 (+4) ед.
В зоне ответственности Объединенных сил вчера, 3 февраля, потери российских оккупантов составили: 189 человек, 13 орудий и минометов, одно средство ПВО, 12 пунктов управления дронами, один склад боеприпасов и 187 укрытий.
Ночью россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одессы, Харькова и Днепропетровской области. В Одессе пострадали две женщины, им оказали помощь. А в Днепропетровской области два человека погибли, еще два получили ранения. По Харькову враг нанес удары ракетами и дронами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.