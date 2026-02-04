Юлия Захарченко, редактор ленты
Зеленский назначил Олега Луговского временным главой СВРУ
Главное
- Владимир Зеленский назначил Олега Луговского временным исполняющим обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины.
- Соответствующий указ появился после того, как предыдущий руководитель СВРУ Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки Минобороны.
Олег Луговский назначен временным исполняющим обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины.
Об этом говорится в указе президента Украины №100/2026, обнародованном на официальном сайте главы государства.
Назначение Луговского исполняющим обязанности руководителя СВРУ
– Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины, – говорится в тексте указа.
В начале января 2026 года Зеленский назначил Олега Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины, новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны.
В то же время 2 января стало известно, что Кирилл Буданов, который был главой ГУР Минобороны, стал руководителем Офиса президента Украины.
