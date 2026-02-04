Олег Луговский назначен временным исполняющим обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины №100/2026, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Назначение Луговского исполняющим обязанности руководителя СВРУ

– Первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины, – говорится в тексте указа.

В начале января 2026 года Зеленский назначил Олега Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки Украины, новым руководителем Главного управления разведки Министерства обороны.

В то же время 2 января стало известно, что Кирилл Буданов, который был главой ГУР Минобороны, стал руководителем Офиса президента Украины.

