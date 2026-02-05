В последнее время появилось немало сообщений о якобы новых денежных выплатах, которые активно распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Людям обещают быструю финансовую помощь, однако не вся такая информация соответствует действительности, поэтому стоит внимательно проверять источники и доверять только официальным сообщениям.

Можно ли получить выплату по программе Теплая зима в 2026 году, читайте в нашем материале.

Теплая зима: можно ли получить выплату в 2026 году

Сейчас в соцсетях распространяется информация о якобы новой денежной помощи в сумме 6 318 грн в рамках программы под названием Теплая зима. В сообщениях утверждается, что это поддержка от европейских партнеров, а для участия предлагают перейти по специальной ссылке и зарегистрироваться.

На самом же деле, по данным Центра противодействия дезинформации, речь идет о мошеннической схеме. Никакой такой программы официально не вводили, а европейские структуры не делали подобных заявлений. Все настоящие социальные выплаты всегда анонсируются через официальные сайты государственных органов или международных организаций, а не через сомнительные ссылки в сети.

Главная цель подобных сообщений — выманить у людей личные данные и получить доступ к их банковским счетам. Именно поэтому важно не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на неизвестных ресурсах.

Реальные программы поддержки имеют четкие сроки и правила. Заявки по программе Теплая зима принимались только до 15 декабря. Поэтому ответ на вопрос, можно ли подать заявку на выплату по программе Теплая зима в 2026 году, — нет. Заявки сейчас подать уже невозможно.

Полученные средства позволяют направлять на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и книг, а также переводить на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерских фондов.

Цифра 6 318 грн в фейковых объявлениях появилась не случайно. Благотворительные организации объясняют, что подобные суммы используют в расчетах международной денежной помощи, в частности от ООН, чем и пытаются ввести людей в заблуждение.

В то же время реальная поддержка от ООН действительно существует, но она предоставляется не всем и имеет другое название.

Подать заявку на получение денег могут только внутренне перемещенные лица, которые соответствуют определенным критериям. Размер помощи рассчитывается на основе базовых потребностей. Это по 3 600 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев. В итоге это составляет 10 800 грн на каждого члена семьи.

