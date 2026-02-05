Кабинет министров Украины создал Координационный центр по развитию когенерации. К общей сети уже подключено более 1 ГВт когенерационных мощностей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Координационный центр по развитию когенерации

По словам Свириденко, в то же время уже построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах.

Она отметила, что это тепло и электроэнергия, которые Украина могла бы получать уже сейчас, когда продолжаются постоянные вражеские атаки на энергосистему.

– Именно поэтому продолжаем принимать решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, которые имеет бизнес, покупают и получают от международных партнеров общины, – сказала Свириденко.

По ее мнению, областные военные администрации должны обеспечить формирование и верификацию перечня всех когенерационных установок, в частности еще не подключенных, а затем подать его Минэнерго и Минразвития.

Она рассказала, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины будет обеспечивать постоянное обновление информации в соответствующем дашборде.

Как отметила Свириденко, ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями — операторами систем распределения должны быстро подключить все имеющиеся установки, немедленно начать производство электроэнергии и тепла.

По ее словам, Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить подключение когенерации ко всем сетям и постоянно осуществлять мониторинг подключения.

– В случае выявления злоупотреблений должностные лица, которые должны обеспечивать подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений, – утверждает она.

Для обеспечения этой работы Кабинет министров создал Координационный центр по развитию когенерации, подчеркнула премьер-министр.

В то же время правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы устанавливать и подключать когенерационные установки было быстро и легко. Для обращений от предпринимателей продолжает действовать единое окно на платформе Пульс.

