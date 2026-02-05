Кабмин создал Координационный центр по развитию когенерации — Свириденко
- Правительство создало Координационный центр для ускорения запуска когенерационных установок, которые уже обеспечили более 1 ГВт мощности.
- Юлия Свириденко подчеркнула упрощение процедур подключения и персональную ответственность должностных лиц за задержку энергообъектов.
Кабинет министров Украины создал Координационный центр по развитию когенерации. К общей сети уже подключено более 1 ГВт когенерационных мощностей.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Координационный центр по развитию когенерации
По словам Свириденко, в то же время уже построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах.
Она отметила, что это тепло и электроэнергия, которые Украина могла бы получать уже сейчас, когда продолжаются постоянные вражеские атаки на энергосистему.
– Именно поэтому продолжаем принимать решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, которые имеет бизнес, покупают и получают от международных партнеров общины, – сказала Свириденко.
По ее мнению, областные военные администрации должны обеспечить формирование и верификацию перечня всех когенерационных установок, в частности еще не подключенных, а затем подать его Минэнерго и Минразвития.
Она рассказала, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины будет обеспечивать постоянное обновление информации в соответствующем дашборде.
Как отметила Свириденко, ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями — операторами систем распределения должны быстро подключить все имеющиеся установки, немедленно начать производство электроэнергии и тепла.
По ее словам, Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить подключение когенерации ко всем сетям и постоянно осуществлять мониторинг подключения.
– В случае выявления злоупотреблений должностные лица, которые должны обеспечивать подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений, – утверждает она.
Для обеспечения этой работы Кабинет министров создал Координационный центр по развитию когенерации, подчеркнула премьер-министр.
В то же время правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы устанавливать и подключать когенерационные установки было быстро и легко. Для обращений от предпринимателей продолжает действовать единое окно на платформе Пульс.