По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, оккупанты применили 3875 дронов-камикадзе и осуществили 2995 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 5 февраля 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.