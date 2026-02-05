РФ атаковала Украину двумя Искандерами и 183 дронами: как отработала ПВО
- В ночь на 5 февраля Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину.
- Враг применил две баллистические ракеты Искандер-М и 183 ударных дрона различных типов.
- По состоянию на 08:00 сбито и уничтожено 156 вражеских дронов.
В ночь на 5 февраля (с 18:00 4 февраля) россияне запустили по Украине две баллистические ракеты Искандер-М и 183 ударных дрона типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 5 февраля
Так, враг запустил баллистику с территории оккупированного Крыма, а дроны с территории Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка.
Около 110 беспилотников – это Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 156 вражеских дронов.
К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в семи локациях.
Военные предупреждают, что вражеская атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских БПЛА.
Напомним, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал Сумы — есть попадание во двор многоквартирного дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.