В ночь на 5 февраля (с 18:00 4 февраля) россияне запустили по Украине две баллистические ракеты Искандер-М и 183 ударных дрона типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 5 февраля

Так, враг запустил баллистику с территории оккупированного Крыма, а дроны с территории Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка.

Около 110 беспилотников – это Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 156 вражеских дронов.

К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в семи локациях.

Военные предупреждают, что вражеская атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских БПЛА.

Напомним, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал Сумы — есть попадание во двор многоквартирного дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

