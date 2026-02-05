Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 5 февраля: уничтожено 770 оккупантов, 200 единиц автотехники и 1 351 БпЛА
Потери РФ на 5 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 770 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 443-е сутки полномасштабной войны превысили 1,243 млн.
- личного состава / personnel – около 1 243 840 (+770) человек / persons
- танков / tanks – 11 642 (+5) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 23 996 (+4) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 36 975 (+60) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 636 (+2) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1 293 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 125 094 (+1 351) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 245 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 77 149 (+200) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 062 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 443-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
