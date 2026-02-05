Потери РФ на 5 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 770 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 443-е сутки полномасштабной войны превысили 1,243 млн.

  • личного состава / personnel – около 1 243 840 (+770) человек / persons
  • танков / tanks – 11 642 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 23 996 (+4) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 36 975 (+60) ед.
  • РСЗО / MLRS – 1 636 (+2) ед.
  • средства ПВО / air defense systems – 1 293 (+0) ед.
  • самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 125 094 (+1 351) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 4 245 (+0) ед.
  • корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 77 149 (+200) ед.
  • специальная техника / special equipment – 4 062 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 443-е сутки.

Источник: Генштаб ВСУ

