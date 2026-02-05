Потери России на фронте в личном составе превысили объемы привлечения новобранцев.

Потери РФ превышают объемы привлечения новобранцев

Как сообщил в своем Facebook командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди, потери РФ на фронте начали превышать объемы вербовки.

— Баланс оккупантов за январь — отрицательный. Во второй раз с момента вторжения в 2022 году противник понес потерь в живой силе больше, чем мобилизовал. Минус 8 618 — отрицательный баланс, — написал командующий СБС.

Он отметил, что в течение января РФ мобилизовала около 22 тыс. новобранцев. За то же время “уничтожено” 30 618 единиц личного состава противника. Командующий СБС подчеркивает, что это именно верифицированные данные.

Кроме того, он также напомнил, что целью Сил беспилотных систем является постепенное увеличение российских потерь до 50 тыс. в месяц.

Роберт Бровди не уточнил, какой месяц за время войны был первым, когда потери России превысили уровень набора.

В то же время ранее сообщалось, что в декабре 2025 года российские потери на фронте составили 35 тысяч человек.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может потерять около 800 тысяч военных, если попробует захватить Донбасс.

