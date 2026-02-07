В течение суток, 8 февраля, будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В некоторых областях будут введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 8 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных областях будут применены аварийные отключения для стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго отмечают, что энергетики делают все возможное для скорейшего введения прогнозируемых графиков отключений света во всех регионах.

— Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему, — отмечают в компании.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться.

Актуальный график и продолжительность отключений по адресу необходимо проверять на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Напомним, в Минэнерго сообщили, что в ближайшие дни ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться чрезвычайно сложной.

Особенно тяжело будет в Киеве и Киевской области.

