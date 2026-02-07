Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с докладом переговорной группы после проведенных встреч с представителями США и России и обозначил границы дальнейших контактов.

Сейчас формируется план необходимых действий. Европейские партнеры получат информацию о ходе переговоров и их перспективах.

Доклад переговорной группы Зеленскому: что известно

— Ребята подробно проинформировали о том, как развивались переговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив. Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна ее завершить, — сказал Зеленский.

По мнению президента, важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались активными, вместе с Украиной работали ради мира и учитывали все реалистичные предложения.

Зеленский обратил внимание на то, что для Украины и для надежности будущих договоренностей ключевым является вопрос гарантий безопасности, которые должны сделать невозможным новое вторжение России.

— Гарантии безопасности – это то, что действительно может дать больше доверия и дипломатическому процессу, и результату, который нужен, — отметил глава государства.

Президент также обсудил с участниками команды состояние подготовки документов, необходимых для завершения войны, и возможность проведения новых встреч в ближайшее время.

— Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса, — сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина заинтересована в непосредственном участии Европы в переговорных процессах.

— И то, что удается нам в привлечении Европы, в учете интересов Европы, — все это достаточно серьезно. Рассчитываем и в дальнейшем на такую же существенную поддержку и от Европы, и от Америки — и я благодарю всех в Америке, кто действительно хочет мира, а также от других партнеров в мире, — подытожил он.

Ранее президент говорил, что США предлагают Украине и России завершить войну до начала этого лета. Для этой цели они, вероятно, будут давить на Украину и РФ.

По его словам, сейчас неизвестно, покинут ли США переговорный процесс, если войну не удастся завершить до лета.

