В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы и Министерство обороны Украины должны обеспечить усиление мобильных огневых групп в общей системе защиты неба ряда областей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Воздушная атака на Украину

Сегодня президент провел селекторное совещание с правительственными чиновниками, главами регионов и военными. Были доклады из всех областей о последствиях массированного российского удара этой ночью.

По словам президента, российская армия применила более 400 дронов, из которых значительная часть – это Шахеды. Также Украину атаковало почти 40 ракет разных типов. К сожалению, есть значительные повреждения объектов энергетики, что повлияло на энергетическую ситуацию фактически по всей стране. Сейчас наблюдаются значительные отключения.

— Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодняшний день Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, как на фронте, так и с точки зрения таких массированных ударов. Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины, — подчеркнул президент.

По его словам, оккупанты целенаправленно нанесли удары по энергетическим объектам, от которых зависит работа наших атомных станций. Такие удары несут угрозу не только безопасности Украины, но и общей безопасности региона и Европы.

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты и Европа, а также другие государства, которые хотят мира, должны действовать соответственно.

— Необходимо реальное давление на Россию, чтобы произошли реальные изменения в их намерениях и общих перспективах, — подчеркнул глава государства.

Во время электронного совещания обсудили ситуацию с энергообеспечением Киева, Киевской области, Харькова и области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепровской областей, а также южных и западных областей Украины. Министерство внутренних дел создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных регионов.

Усиление ПВО

— Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, — отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в ближайшие дни руководители областей, военные из Воздушных сил и Министерство обороны должны усилить мобильные огневые группы в общей системе защиты определенных областей.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что дронов-перехватчиков в Украине недостаточно, поскольку производители технически не успевают изготавливать необходимое количество.

