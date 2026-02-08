Воздушные силы ночью 7 февраля во время массированной вражеской атаки не могли использовать пилотируемую авиацию из-за сложных погодных условий.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире канала Киев 24.

Юрий Игнат отметил, что территория Украины очень большая, а потому закрыть от вражеских атак все небо невозможно. Кроме того, россияне пользуются данными разведки, анализируют предварительные результаты обстрелов, берут данные из соцсетей. И поэтому враг выбирает сложные маршруты.

Воздушные силы сообщали, что 7 февраля россияне запустили по Украине 408 дронов и 39 ракет, в частности Цирконы, Калибры и Х-101. Силы ПВО сбили 406 целей — 382 беспилотника, а также 14 ракет: Х-101 и 10 Калибров. В ту ночь произошло попадание и повреждение объектов инфраструктуры в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и других областях Украины.

По словам Юрия Игната, в эти дни фиксируются сложные погодные условия, плохая видимость. Это первоочередной фактор, почему сложно сбивать.

— Снег — это нелетная погода. Соответственно, мы не могли рассчитывать в достаточной степени на пилотируемую авиацию, в частности самолеты F-16, Mirage, которые обычно очень эффективны в защите во время ударов крылатыми ракетами, — заявил Игнат.

По его словам, работа дронов-перехватчиков также требует хорошей погоды. В зависимости от обстоятельств, дроны-перехватчики сбивают даже больше вражеских БПЛА, чем мобильные огневые группы.

Однако и дронам-перехватчикам нужна хорошая погода.

— Они видят глазами. Камера, будь то глаза пилота или глаза искусственного интеллекта — он должен видеть цель. Если у нас туман, низкая облачность и плохая видимость, то есть нелетная погода, то результат от них будет значительно меньше, иногда даже равен нулю, — сказал Юрий Игнат.

