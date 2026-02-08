Граждане Украины, которые не подлежат мобилизации и имеют соответствующее разрешение, могут в любой момент выехать за границу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Зеленский прокоментировал выезд украинцев за границу

По словам президента, война в Украине идет за свободу, поэтому молодежь до 25 лет никто не принуждает к рабству.

Сейчас смотрят

— Рабства в Украине нет… И те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать. Те, кто хотят, они могут уезжать, — сказал он.

Зеленский отметил, что государство сейчас больше сосредотачивается на тех гражданах, которые возвращаются в Украину или остаются в стране и не выезжают за границу.

По его мнению, вопрос возвращения украинцев из-за границы должен решаться не через призывы, а через создание соответствующих условий жизни.

Президент надеется, что люди, которые уехали, будут возвращаться.

— Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все понадобятся. Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего, — пояснил Зеленский.

Он добавил, что граждане, которые любят свою страну, в конце концов возвращаются домой.

Они возвращаются для защиты Украины от российских оккупантов и для восстановления государства после окончания войны.

— Если они в том возрасте, что нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить, — подытожил глава государства.

По состоянию на 1 июля 2025 года, в мире насчитывалось 5,643 млн беженцев из Украины, сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ). На тот момент 5,083 млн жили в Европе и 0,561 млн — за ее пределами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.