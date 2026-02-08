В селе Воля-Высоцкая Львовского района трагически погибли трое малолетних детей, предварительно — в результате отравления продуктами горения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и ГСЧС Украины.

Смерть трех детей на Львовщине: что известно

По данным следствия, накануне примерно в 7:30 утра 31-летняя женщина ушла из дома, оставив своих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет закрытыми без присмотра.

Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате — следы возгорания.

По уточненным данным, в комнате загорелась кровать от детских шалостей спичками.

На место происшествия прибыли медики, однако спасти мальчиков не удалось — врачи констатировали их смерть.

Установлено, что дети погибли в результате отравления продуктами горения, а также получили ожоги.

Предварительно причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Правоохранители задержали мать в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Жолковская окружная прокуратура решает вопрос о сообщении ей о подозрении по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство ( ст. 166 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

