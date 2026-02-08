В селе на Львовщине в пожаре погибли трое детей: мать задержана
- В селе Львовского района погибли трое мальчиков в возрасте 2, 4 и 6 лет.
- Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.
- Мать задержана, ей могут объявить подозрение по ст. 166 УК Украины.
В селе Воля-Высоцкая Львовского района трагически погибли трое малолетних детей, предварительно — в результате отравления продуктами горения.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и ГСЧС Украины.
Смерть трех детей на Львовщине: что известно
По данным следствия, накануне примерно в 7:30 утра 31-летняя женщина ушла из дома, оставив своих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет закрытыми без присмотра.
Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате — следы возгорания.
По уточненным данным, в комнате загорелась кровать от детских шалостей спичками.
На место происшествия прибыли медики, однако спасти мальчиков не удалось — врачи констатировали их смерть.
Установлено, что дети погибли в результате отравления продуктами горения, а также получили ожоги.
Предварительно причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.
Правоохранители задержали мать в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Жолковская окружная прокуратура решает вопрос о сообщении ей о подозрении по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство ( ст. 166 УК Украины).
В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.