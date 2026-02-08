ВСУ повредили объекты обслуживания баллистических ракет на полигоне Капустин Яр
- ВСУ подтвердили повреждение инфраструктуры полигона Капустин Яр.
- Поражены объекты обслуживания баллистических ракет средней дальности РФ.
- Силы обороны также наносили удары по складам МТС, живой силе и пунктам управления БПЛА врага.
Силы обороны Украины подтвердили повреждение ряда ключевых объектов на государственном межвидовом полигоне Минобороны РФ Капустин Яр в Астраханской области, которые используются для обслуживания баллистических ракет средней дальности.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Поражение полигона Капустин Яр: что известно
По результатам предварительных поражений по государственному центральному межвидовому полигону Минобороны РФ Капустин Яр подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.
Также зафиксировано поражение монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения. Масштабы повреждений уточняются.
Другие пораженные объекты противника
Кроме этого, в рамках мероприятий по снижению наступательных способностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжили наносить удары по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
В частности, в ночь на 8 февраля поражен склад материально-технического обеспечения противника в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.
Накануне в районе населенного пункта Красногорское на ТОТ Запорожской области зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника.
Также на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Новоекономического, поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага.
Потери противника и объемы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.
Напомним, 5 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах январских ударов Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр в Астраханской области РФ.
Речь шла о серии ударов по ангарам, где российские военные осуществляют предстартовую подготовку межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.
Для этого украинские защитники применили средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности ракеты FP-5 Фламинго.
Тогда в Генштабе отмечали, что часть зданий полигона подверглась разрушениям разной степени, один из ангаров был существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории объекта.