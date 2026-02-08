Силы обороны Украины подтвердили повреждение ряда ключевых объектов на государственном межвидовом полигоне Минобороны РФ Капустин Яр в Астраханской области, которые используются для обслуживания баллистических ракет средней дальности.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражение полигона Капустин Яр: что известно

По результатам предварительных поражений по государственному центральному межвидовому полигону Минобороны РФ Капустин Яр подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.

Также зафиксировано поражение монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения. Масштабы повреждений уточняются.

Другие пораженные объекты противника

Кроме этого, в рамках мероприятий по снижению наступательных способностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжили наносить удары по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

В частности, в ночь на 8 февраля поражен склад материально-технического обеспечения противника в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

Накануне в районе населенного пункта Красногорское на ТОТ Запорожской области зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Новоекономического, поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага.

Потери противника и объемы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

Напомним, 5 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах январских ударов Сил обороны Украины по полигону Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Речь шла о серии ударов по ангарам, где российские военные осуществляют предстартовую подготовку межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.

Для этого украинские защитники применили средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности ракеты FP-5 Фламинго.

Тогда в Генштабе отмечали, что часть зданий полигона подверглась разрушениям разной степени, один из ангаров был существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории объекта.

