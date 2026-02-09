Глушковка под контролем ВСУ: оккупантов нет даже в формате инфильтрации
- Силы обороны Украины официально опровергли информацию о захвате Глушковки в Харьковской области, заявив, что поселок находится под полным контролем ВСУ.
- Российские войска отсутствуют в населенном пункте даже в формате малых групп, а заявления оккупантов о продвижении являются фейковыми.
Глушковка в Харьковской области остается под контролем Сил обороны Украины. Там нет российских военнослужащих.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил ВСУ 9 февраля.
Ситуация в Глушковке Харьковской области 9 февраля
Как утверждают украинские военные, российские оккупанты не только не контролируют Глушковку Харьковской области, но и не присутствуют в поселке даже в форме малой инфильтрации.
– К населенным пунктам, “захваченным” генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области, – говорится в сообщении.
По информации Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз атаковали в сторону населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.
Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении армия России пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького.