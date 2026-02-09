Глушковка в Харьковской области остается под контролем Сил обороны Украины. Там нет российских военнослужащих.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил ВСУ 9 февраля.

Ситуация в Глушковке Харьковской области 9 февраля

Как утверждают украинские военные, российские оккупанты не только не контролируют Глушковку Харьковской области, но и не присутствуют в поселке даже в форме малой инфильтрации.

– К населенным пунктам, “захваченным” генералами России в мечтах, снах и докладах наверх, кроме Купянска и Купянска-Узлового добавился поселок Глушковка Харьковской области, – говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз атаковали в сторону населенных пунктов Прилепка, Зеленое и Волчанск.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении армия России пытается продвигаться в районах Песчаного и Долгенького.

