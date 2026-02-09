В ночь на 9 февраля Россия атаковала Одессу и Харьковщину ударными дронами, есть погибшие и разрушения.

В то же время Вооруженные силы Украины освободили село Терноватое в Запорожье, а Украина достигла договоренностей о поставках истребителей Gripen и Rafale.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Одессе 9 февраля

Взрывы в Одессе раздались в ночь на 9 февраля. Россияне атаковали город ударными дронами. Есть повреждения домов, вспыхнули пожары, известно об одном погибшем.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения.

Атака на Харьков

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали город Богодухов в Харьковской области, применив ударные беспилотники.

О последствиях обстрелов сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели обнаружили тела двух погибших. Жертвами атаки стали 10-летний мальчик и его мать, находившиеся дома во время удара.

По информации спасателей, вражеский дрон полностью уничтожил один из жилых домов в городе. Удар пришелся на частный сектор, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Беспилотник попал непосредственно в дом мирных жителей.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, однако масштабы разрушений оказались очень серьезными.

В результате прямого попадания стены и крыша дома обрушились, похоронив под завалами находившихся внутри людей. Также возник пожар площадью около 50 квадратных метров.

Атака на Днепропетровщину

В результате атаки вражеских беспилотников в поселке Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области пострадали девять человек, среди которых – 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, всех раненых доставили в больницу. Состояние 57-летней женщины медики оценивают как тяжелое, еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

В результате удара занялось трехэтажное жилое здание, в нем повреждены крыша и межэтажные перекрытия. Кроме того, в другом многоквартирном доме выбиты окна. Также вспыхнул пожар в гараже.

Кроме того, российский беспилотник атаковал Васильковскую общину, что привело к возгоранию и повреждению трех частных жилых домов.

Под обстрелы попала и Никопольщина. Российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны по районному центру, а также Марганецкой и Красногригорьевской общинах. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет.

ВСУ освободили село Терноватое

Силы обороны Украины возобновили контроль над селом Терноватое на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Об успешном увольнении населенного пункта сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах зафиксированы украинские военнослужащие, держащие государственный флаг Украины. Также виден трофейный флаг Российской Федерации, полученный во время зачистки села.

Украинские защитники полностью зачистили Терноватое от оккупационных сил, закрепив успех на этом отрезке фронта в Запорожской области.

Поставка Украины Gripen и Rafale

Украина работает над существенным укреплением авиационной составляющей сил обороны и уже имеет договоренности по получению современных боевых самолетов для Воздушных сил.

Речь идет о поставках 150 истребителей шведского производства Gripen и 100 французских Rafale.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Глава государства подчеркнул, что находится в постоянном диалоге с командованием Воздушных сил и военным руководством, обсуждая потребности и перспективы развития авиации.

– Мы говорим с Воздушными силами и тому подобное, с командованием. Я думаю, вы это будете чувствовать, – отметил Зеленский.

Президент также проинформировал о достигнутых конкретных договоренностях о передаче Украине боевых самолетов Gripen и Rafale, которые должны существенно усилить боевые возможности украинской авиации и укрепить обороноспособность государства.

