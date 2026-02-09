Правительство вводит экспериментальный формат подготовки докторов философии — проектную аспирантуру, сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Что такое проектная аспирантура и что изменится, читайте в материале.

Проектная аспирантура в Украине: что это

Как отметили в МОН, причина изменений в том, что традиционная модель, когда аспирант обучался в рамках образовательно-научной программы без обязательной привязки к отдельному конкурсному научному проекту, уже не обеспечивала необходимого качества.

Низкая финансовая поддержка, нехватка ресурсов для исследований (особенно экспериментальных) и, как следствие, падение мотивации научных руководителей затрудняли привлечение талантливой молодежи в лаборатории, а наука все реже становилась основной профессией.

Кабинет министров Украины принял решение о запуске двухлетнего эксперимента со дня вступления в силу постановления с возможностью продления через изменения в законодательство.

Пилот охватывает до 100 PhD-проектов и соответственно до 100 аспирантов в области знаний Естественные науки, математика и статистика. Это тест новой модели перед возможным масштабированием.

Проектная аспирантура: что это значит

Суть подхода в том, что диссертационное исследование выполняется в рамках отдельно финансируемого научного проекта, который проходит конкурсный отбор, имеет определенные цели, сроки и ожидаемые результаты.

Именно результаты PhD-проекта становятся основой диссертации, а подготовка сочетает образовательную составляющую с работой по трудовому договору. Допускается международное сотрудничество, в частности участие иностранных консультантов, если это соответствует условиям конкурса и законодательству.

Главные отличия новой модели:

подготовка PhD происходит через выполнение исследовательского проекта, а не параллельно с обучением;

финансируется конкретный PhD-проект с планом и сметой, а отбор проходит через научную экспертизу и конкурс.

Финансирование осуществляется по проектному принципу в пределах бюджетных ассигнований на науку и других разрешенных источников, включая международную техническую помощь. Покрываются расходы на материалы, услуги, использование исследовательской инфраструктуры и другие нужды проекта.

Ключевое изменение — оплата труда соискателя степени доктора философии увеличивается на 300%, также предусмотрена оплата труда руководителя проекта. Предельный должностной оклад аспиранта устанавливается на уровне тройного оклада младшего научного сотрудника, что вводит прозрачный и единый подход к вознаграждению.

Проектная аспирантура в Украине: кто сможет принять участие

Отбор PhD-проектов будет происходить через систему URIS на конкурсной основе по принципам прозрачности и равных условий. Будут оценивать прежде всего:

научную новизну и практическую или общественную значимость результатов;

соответствие государственным приоритетам развития науки, инноваций, экономики, а также задачам в сфере безопасности и обороны.

Предпочтение отдается STEM-направлениям, особенно в рамках области Естественные науки, математика и статистика, которые согласуются со Стратегией цифрового развития инновационной деятельности Украины до 2030 года.

Участниками эксперимента могут быть высшие учебные заведения и научные учреждения групп А и Б по государственной аттестации, аспиранты и их научные руководители; участие добровольное. Координирует проект Министерство образования и науки Украины. Прием заявок планируется в марте 2026 года, старт подготовки в июле 2026 года.

Запуск проектной аспирантуры в Украине: что изменится

Ожидается, что такая модель направления будет стимулировать науку, в частности повышенная и стабильная оплата, обеспеченные ресурсы и четкая проектная логика делают исследовательскую деятельность профессионально привлекательной, усиливают ответственность за результат и ориентируют работу аспирантов на практически значимые и общественно полезные результаты.

По завершении эксперимента МОН представит правительству отчет и предложения по изменениям в законодательство с учетом полученного опыта.

Источник : Минобразования

