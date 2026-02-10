Перестройка ПВО и усиление фронта: Зеленский провел совещание с военными
- Зеленский провел совещание с военным командованием по ситуации в Воздушных силах.
- В отдельных регионах продолжается полная перестройка работы противовоздушной обороны.
- Речь идет об изменении работы перехватчиков, мобильных огневых групп и малой ПВО.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с военным командованием обсудил перестройку в Воздушных силах, обеспечение фронта дронами, оружием и личным составом.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Перестройка ПВО и усиление фронта
Так, у Зеленского был длительный разговор с главнокомандующим Александром Сырским, руководителем Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Михаилом Федоровым.
По словам Владимира Зеленского, сейчас в отдельных регионах происходит полная перестройка работы противовоздушной обороны. Речь идет о том, как работают команды — перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны.
— Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут, — подчеркнул президент Украины.
Кроме того, он анонсировал изменения в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.
— Именно люди — это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад, — заявил Владимир Зеленский.
По его словам, министр обороны Михаил Федоров вместе с военным командованием готовят решения, которые должны усилить Украину и смогут решить существующие проблемы. О чем именно идет речь, президент не уточнил, однако подчеркнул, что когда решения будут выработаны, Минобороны и военное командование представят детали всему обществу.
8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну неделю РФ выпустила по Украине более 2 тыс. дронов, около 1 200 управляемых авиабомб и 116 ракет различных типов, продолжая системные удары по гражданской инфраструктуре.
По его словам, остановить дальнейшие удары возможно за счет усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительных поставок ракет для систем ПВО и сохранения постоянного давления на Россию.