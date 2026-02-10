Сегодня президент Украины Владимир Зеленский вместе с военным командованием обсудил перестройку в Воздушных силах, обеспечение фронта дронами, оружием и личным составом.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Перестройка ПВО и усиление фронта

Так, у Зеленского был длительный разговор с главнокомандующим Александром Сырским, руководителем Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Михаилом Федоровым.

Сейчас смотрят

По словам Владимира Зеленского, сейчас в отдельных регионах происходит полная перестройка работы противовоздушной обороны. Речь идет о том, как работают команды — перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны.

— Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений. Изменения будут, — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, он анонсировал изменения в контроле за обеспечением фронта дронами, оружием и личным составом.

— Именно люди — это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, министр обороны Михаил Федоров вместе с военным командованием готовят решения, которые должны усилить Украину и смогут решить существующие проблемы. О чем именно идет речь, президент не уточнил, однако подчеркнул, что когда решения будут выработаны, Минобороны и военное командование представят детали всему обществу.

8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну неделю РФ выпустила по Украине более 2 тыс. дронов, около 1 200 управляемых авиабомб и 116 ракет различных типов, продолжая системные удары по гражданской инфраструктуре.

По его словам, остановить дальнейшие удары возможно за счет усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительных поставок ракет для систем ПВО и сохранения постоянного давления на Россию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.