Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл с рабочим визитом в Киев.

Об этом глава правительства Молдовы сообщил в соцсети X.

Визит Александру Мунтяну в Киев: что известно

Александру Мунтяну отметил, что прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с руководством Украины.

В частности, запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

По его словам, от имени молдавского народа он привез “четкое послание солидарности”.

Премьер отметил, что Молдова поддерживает Украину как сосед и партнер, а оба государства объединены стремлением к справедливому и прочному миру.

Также он подчеркнул, что страны имеют общее видение будущего в Европейском Союзе, что остается одним из ключевых направлений сотрудничества.

