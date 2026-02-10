Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Премьер Молдовы прибыл в Киев с официальным визитом
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл с рабочим визитом в Киев.
Об этом глава правительства Молдовы сообщил в соцсети X.
Визит Александру Мунтяну в Киев: что известно
Александру Мунтяну отметил, что прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров с руководством Украины.
В частности, запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.
По его словам, от имени молдавского народа он привез “четкое послание солидарности”.
Премьер отметил, что Молдова поддерживает Украину как сосед и партнер, а оба государства объединены стремлением к справедливому и прочному миру.
Также он подчеркнул, что страны имеют общее видение будущего в Европейском Союзе, что остается одним из ключевых направлений сотрудничества.
