Ситуация в Закитном: россияне заходят в село по замерзшему Северскому Донцу
- Российские военные небольшими группами пересекли Северский Донец по замерзшим участкам.
- Враг проник в межпозиционное пространство на правом берегу вблизи Закитного.
- Фиксируется активность вражеских групп со стороны Серебрянского лесничества.
На днях несколько небольших групп российских военных смогли пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и проникнуть в межпозиционное пространство на правом берегу.
Об этом сообщают военные 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ВСУ.
Ситуация в Закитном в Донецкой области
Сейчас украинские подразделения в Закитном выискивают и уничтожают российских военных.
Также Силы обороны фиксируют отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Оккупанты также используют низины как укрытие от украинских средств поражения и разведывательных дронов.
В прошлом месяце бойцы 81 оаембр взяли в плен более десятка российских оккупантов. По их словам, командиры оккупационных войск ставят задачу зайти в указанный район, где якобы отсутствуют Силы обороны Украины. Однако реальность иная — на подходах к российским военным уже поджидают украинские ударные дроны, в результате чего враг несет большие потери.
Военные 81 бригады фиксируют усиление активности вражеских ударных и разведывательных дронов, которыми враг наносит удары по логистическим путям Сил обороны.
Враг также использует дроны-жуны, дистанционно минирует пути и привлекает большее количество дронов-камикадзе и баражующих боеприпасов в районе выполнения задач 81 оаембр. Есть случаи, когда враг несколькими видами дронов бьет по позициям подразделений 81 бригады, что значительно затрудняет логистику к населенным пунктам Платоновка и Дроновка.
Ситуация в зоне ответственности подразделений 81-й бригады остается сложной.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 448-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.