На днях несколько небольших групп российских военных смогли пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и проникнуть в межпозиционное пространство на правом берегу.

Об этом сообщают военные 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ВСУ.

Ситуация в Закитном в Донецкой области

Сейчас украинские подразделения в Закитном выискивают и уничтожают российских военных.

Также Силы обороны фиксируют отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Оккупанты также используют низины как укрытие от украинских средств поражения и разведывательных дронов.

В прошлом месяце бойцы 81 оаембр взяли в плен более десятка российских оккупантов. По их словам, командиры оккупационных войск ставят задачу зайти в указанный район, где якобы отсутствуют Силы обороны Украины. Однако реальность иная — на подходах к российским военным уже поджидают украинские ударные дроны, в результате чего враг несет большие потери.

Военные 81 бригады фиксируют усиление активности вражеских ударных и разведывательных дронов, которыми враг наносит удары по логистическим путям Сил обороны.

Враг также использует дроны-жуны, дистанционно минирует пути и привлекает большее количество дронов-камикадзе и баражующих боеприпасов в районе выполнения задач 81 оаембр. Есть случаи, когда враг несколькими видами дронов бьет по позициям подразделений 81 бригады, что значительно затрудняет логистику к населенным пунктам Платоновка и Дроновка.

Ситуация в зоне ответственности подразделений 81-й бригады остается сложной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

