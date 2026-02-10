Несмотря на разнообразие современных беспилотных комплексов и интегрированных технологий, ключевым фактором эффективности Сил беспилотных систем являются люди: хорошо обученные, мотивированные, качественно оснащенные.

В этом ключе Учебный центр СБС является одной из приоритетных точек приложения усилий командования. Сегодня здесь на системном уровне внедряются самые эффективные бизнес- и мировые практики, которые вряд ли встретишь в других учебных центрах.

В частности, речь идет об инвестициях в инструкторско-преподавательский состав и организационную составляющую.

Учебный центр Сил беспилотных систем

Стратегическими партнерами СБС в этом направлении являются Центр лидерства и Бизнес-школа Украинского католического университета. Ключевая цель данного сотрудничества — вывести внутренние процессы Учебного центра на качественно более высокий уровень, в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Так, недавно на базе УКУ прошло обучение военнослужащих центра в рамках теоретического этапа базового курса Формирование преподавательских и лидерских компетенций инструкторов Учебного центра СБС.

В течение четырех дней исполнительный директор Центра лидерства УКУ Андрей Рождественский и преподавательница Бизнес-школы УКУ Светлана Бугай говорили о лидерстве как о профессиональном поведении, а не формальной позиции.

Показывали, как давать обратную связь так, чтобы она действительно обучала, а не обесценивала. И учили, как создавать среду, к которой стремится команда Учебного центра – где опыт не теряется, а становится основой для дальнейшего роста.

— Знания, какими бы глубокими они ни были, не передаются автоматически. Их нужно уметь структурировать, а что не менее важно – передавать. Именно здесь появляется роль инструктора не просто как специалиста, а как лидера – человека, который формирует способ мышления, культуру обучения и стандарт взаимодействия в подразделении, — комментируют проект в УКУ.

В СБС добавляют, что подобные мероприятия будут носить системный характер. Ведь уже сейчас видно, что проактивные бизнес-практики, которые годами оттачивались в условиях жесткой конкуренции, работают и дают поразительную эффективность.

Эти подходы радикально отличаются от подходов большинства других составляющих Вооруженных сил — Сухопутных войск, ПВО, некоторых корпусов. Имея перед собой некоторые цифры, можно в этом убедиться.

Удельный вес результатов Группировки Сил беспилотных систем относительно общих результатов Сил обороны Украины (за декабрь 2025 года):

по личному составу — 36,5%. То есть каждый третий враг поражен/уничтожен силами Группировки СБС.

всего по пораженным целям — 32,3%. Получается, каждая третья цель поражена/уничтожена.

*Все цели верифицированы в военной системе ситуационной осведомленности Delta.

И это при том, что численность Группировки СБС составляет всего 2,2% (!) от общей численности украинской армии, а только 8% от всех экипажей БпЛА являются экипажами УСБС. То есть на каждые 100 экипажей СОУ только восемь входят в состав УСБС.

Поэтому, если 2% обученных, мотивированных и обеспеченных воинов наносят более трети всех поражений врагу, представьте, на что будут способны 5%, к которым численно стремятся Силы беспилотных систем.

Подводя итог: то, что мы видим сейчас на примере Сил беспилотных систем, — это система, и она работает. Работает в боевой работе, обеспечении и, конечно, в обучении.

Поэтому, выбирая присоединиться к одному из подразделений СБС, можно быть уверенным, что с вами будут работать одни из лучших инструкторов — в Учебном центре Сил беспилотных систем.

Если вы гражданское лицо, стремитесь учиться и работать с эффективными людьми — присоединяйтесь к Силам беспилотных систем.

Если же военный или военная и готовы делиться опытом — становитесь инструктором в команде Учебного центра СБС.

Фото: УКУ

