В Офисе омбудсмена разошлись мнения о том, должна ли возвращать выплату от государства семья бойца 24-й бригады Назара Далецкого, которого в 2023 году якобы похоронили на Львовщине, однако он оказался живым и вернулся домой во время последнего обмена с РФ.

Инцидент с Назаром Далецким: что известно

Так, представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный сообщил на сессии Львовского облсовета, что военного Назара Далецкого похоронили после проведенной экспертизы ДНК, после чего семья получила соответствующую выплату от государства, которая предусмотрена в размере 15 млн грн.

– Юридический момент: семья должна вернуть средства, которые государство выплатило в качестве единовременной денежной помощи за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точна, – рассказал Тарас Подворный.

По его словам, для семьи самое большое счастье – что военный вернулся домой, а не те средства, которые им выплатило государство.

Однако пока однозначного решения о том, будут ли родные военного возвращать деньги государству, официально не принято.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что власть будет разбираться в юридических фактах, чтобы выяснить, как случилось, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК.

– Не для того, чтобы найти кого-то виновного и наказать, – хотя это, пожалуй, также нужно сделать, – а и для того, чтобы, в первую очередь, найти, где была эта ошибка и чтобы больше подобных историй не повторилось, – подчеркнул он.

Лубинец добавил, что, по его мнению, сейчас никто не может принимать какое-либо решение о возврате или невозврате средств. В настоящее время отсутствуют механизмы действий в отношении средств, выплаченных семье за бойца, который считался погибшим, но впоследствии вернулся из плена.

– Никто в настоящее время, на мой взгляд, не может принимать решения о возврате или не возврате средств… Самое главное здесь – сделать так, чтобы права нашего героя, который долгое время находился в российской тюрьме, не были нарушены. И права его семьи также… Мы с министром обороны будем отдельно обсуждать эту ситуацию и находить те решения, которые защитят военного, – отметил омбудсмен.

Лубинец обратил внимание, что семья воина получила средства законно, поскольку на тот момент Далецкий считался погибшим. Поэтому данная ситуация создала новый прецедент.

– Именно поэтому этот случай должен стать основой для выработки справедливых и понятных процедур, чтобы защитить защитников и их семьи, – подытожил он.

Напомним, во время очередного обмена пленными 5 февраля в Украину удалось вернуть 46-летнего бойца 24 бригады имени короля Данила, жителя села Великий Дорошев, Назара Далецкого, который считался пропавшим с мая 2022 года, после чего в сентябре того же года местные власти сообщили о его гибели.

В общине даже состоялись похороны Далецкого. По словам его матери, семье сообщили о гибели Назара Далецкого в мае 2023 года.

Она добавила, что тело привезли для захоронения, однако никаких останков семье не показали.

