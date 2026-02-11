Графики отключений света 12 февраля будут действовать во всех областях Украины
- 12 февраля по всей Украине будут действовать графики отключений света в течение суток.
- Причиной введения ограничений являются последствия ударов РФ по энергосистеме Украины.
- ДТЭК уже обнародовал графики отключения света для Днепропетровской и Одесской областей.
В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений.
Отключение света в Украине 12 февраля
В Укрэнерго сообщили, что в четверг в течение суток для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений.
Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.
В то же время ведомство просит потребителей использовать электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области, как и по всей Украине, в четверг, 12 февраля, будут действовать графики отключений света.
Графики отключений света в Днепропетровской области
ДТЭК обнародовал графики отключений на 12 февраля для Днепропетровской области. При этом отмечается, что в случае изменений, будут оперативно информировать в Telegram-канале.
Графики отключения света в Одесской области
Графики отключений на четверг для Одесской области обнародовал ДТЭК.
Отмечается, что графики действуют только там, где позволяет состояние сети. В то же время, добавляет ведомство, в области большое количество аварий из-за непогоды.
В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области продолжаются экстренные отключения.
К слову, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в контексте возможных дальнейших атак со стороны РФ ведется работа по усилению активной противовоздушной обороны Киева, в частности энергообъектов.