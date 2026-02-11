В четверг, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений.

Отключение света в Украине 12 февраля

В Укрэнерго сообщили, что в четверг в течение суток для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.

В то же время ведомство просит потребителей использовать электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области, как и по всей Украине, в четверг, 12 февраля, будут действовать графики отключений света.

Графики отключений света в Днепропетровской области

ДТЭК обнародовал графики отключений на 12 февраля для Днепропетровской области. При этом отмечается, что в случае изменений, будут оперативно информировать в Telegram-канале.

Графики отключения света в Одесской области

Графики отключений на четверг для Одесской области обнародовал ДТЭК.

Отмечается, что графики действуют только там, где позволяет состояние сети. В то же время, добавляет ведомство, в области большое количество аварий из-за непогоды.

В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области продолжаются экстренные отключения.

К слову, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в контексте возможных дальнейших атак со стороны РФ ведется работа по усилению активной противовоздушной обороны Киева, в частности энергообъектов.

