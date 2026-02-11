Чиновника Главного госпиталя ВСУ разоблачили в “уклонистской схеме”
- СБУ раскрыла схему уклонения от мобилизации в госпитале ВСУ.
- Чиновник фиктивно оформлял призывников на военную службу.
- С мая 2022 года он присвоил 2,6 млн грн.
Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора раскрыла схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Схема уклонения в госпитале ВСУ: что известно
По материалам расследования, чиновник центра организации охраны и обороны объектов госпиталя оформлял в подразделение знакомых лиц призывного возраста.
После зачисления они фактически не появлялись на службу и не выполняли служебные обязанности.
Правоохранители установили, что банковские карты «военнослужащих» находились у фигуранта. Он снимал с них средства и распоряжался ими по своему усмотрению.
С мая 2022 года, по данным следствия, чиновник незаконно получил таким образом 2,6 млн грн.
Во время обысков у него изъяли наличные деньги и документацию, подтверждающую функционирование схемы.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме этого, подозрение получили двое его клиентов.
Им инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.