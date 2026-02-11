Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора раскрыла схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Схема уклонения в госпитале ВСУ: что известно

По материалам расследования, чиновник центра организации охраны и обороны объектов госпиталя оформлял в подразделение знакомых лиц призывного возраста.

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После зачисления они фактически не появлялись на службу и не выполняли служебные обязанности.

Правоохранители установили, что банковские карты «военнослужащих» находились у фигуранта. Он снимал с них средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

С мая 2022 года, по данным следствия, чиновник незаконно получил таким образом 2,6 млн грн.

Во время обысков у него изъяли наличные деньги и документацию, подтверждающую функционирование схемы.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме этого, подозрение получили двое его клиентов.

Им инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

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