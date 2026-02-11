Во время войны культуру часто просят подождать. Ей отводят роль “потом” – после победы, после восстановления, после стабилизации. В публичных разговорах она легко проигрывает “более насущным” темам, и это уже стало привычным фоном.

Но война не ставит жизнь на паузу. Она меняет людей прямо сейчас – и эти изменения либо фиксируются, либо исчезают без следа. Именно здесь культура перестает быть декоративной. Она становится способом зафиксировать то, что иначе растворится в потоке событий.

На этом фоне важным событием для культурной среды стало подписание меморандума о сотрудничестве между Украинским культурным фондом и 1 корпусом НГУ Азов.

Сотрудничество на перспективу

Партнерство не выглядит как разовая инициатива “для галочки”. Речь идет о подготовке совместной грантовой программы для культурно-художественных проектов, которые работают с темой войны такой, какой она проживается через опыт людей, а не только через события.

Для художественной среды это сигнал: работа с темой войны не сводится к иллюстрации или комментарию. Она может быть сложной, неудобной, не окончательной – и в то же время необходимой.

Почему в фокусе люди с собственным опытом войны?

Отдельный акцент будущей программы – участие военных в формировании культурно-художественных проектов. Не как образы или символы, а как люди, которые имеют собственный опыт и могут говорить о нем без посредников.

В культурном поле это важный сдвиг. Он меняет дистанцию между художником и темой, снимает необходимость “объяснять войну” и вместо этого оставляет пространство для прямого, иногда непростого разговора.

С какими форматами планируют работать?

В рамках конкурса будут поддерживать культурно-художественные проекты в различных формах. Среди них:

интерактивные платформы памяти;

художественные объекты и пространственные инсталляции;

подкасты, выставки и экспозиционные проекты;

видеоработы;

театральные постановки, перформансы, сценические чтения;

литературные и издательские проекты — каталоги, артбуки, сборники.

Перечень не задает рамки, а скорее очерчивает поле возможностей для тех, кто ищет форму, адекватную опыту.

Для кого это может быть важно?

Грантовая программа для художников, кураторов, культурных менеджеров, которые уже работают с темами памяти, травмы, войны, но не всегда имеют институциональную поддержку. Для тех, кто понимает, что война не заканчивается вместе с новостной лентой.

Если у вас есть проект, который давно “ждет своего часа”, – похоже, это время приближается. Следите за обновлениями на сайте Украинского культурного фонда.

Ранее стало известно, что АЗОВ.ONE запускает сбор на 250 млн грн.

Фото: НГУ Азов

