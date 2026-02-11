Потери врага на 11 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 449-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,249 млн.

Потери врага на 11 февраля 2026 года

личного состава – около 1 249 380 (+820);

танков – 11 661 (+5);

боевых бронированных машин – 24 020 (+2);

артиллерийских систем – 37 148 (+59);

РСЗО – 1 638 (+1);

средств ПВО – 1 298 (+1);

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 130 711 (+1 551);

крылатых ракет – 4 270;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 77 969 (+235);

специальной техники – 4 070.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

