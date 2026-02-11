Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 11 февраля: уничтожено 820 оккупантов и 59 артсистем
Потери врага на 11 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 449-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,249 млн.
- личного состава – около 1 249 380 (+820);
- танков – 11 661 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 020 (+2);
- артиллерийских систем – 37 148 (+59);
- РСЗО – 1 638 (+1);
- средств ПВО – 1 298 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 130 711 (+1 551);
- крылатых ракет – 4 270;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 77 969 (+235);
- специальной техники – 4 070.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
