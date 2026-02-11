Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод, склады горюче-смазочных материалов и материально-технического обеспечения, средства ПВО и места сосредоточения российских войск.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение объектов ПВО и складов РФ

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 11 февраля под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод Волгоградский, который задействован в обеспечении российской армии.

Он расположен в населенном пункте Волгоград на территории Волгоградской области России.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

В то же время Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов российских войск в районе населенного пункта Лобаново на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме этого, в Балочке Запорожской области под удары попал склад материально-технического обеспечения оккупантов, в Любимовке – район сосредоточения военной техники России, а в Гуляйполе украинские воины атаковали сосредоточение живой силы подразделения из состава центра Рубикон.

Также Силы обороны поразили зенитный ракетный комплекс Оса в населенном пункте Третяки Донецкой области.

В то же время в Воскресенском Херсонской области под атакой оказался российский зенитный ракетный комплекс Тор. В результате удара ЗРК удалось поразить. Потери России и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

11 февраля российские пропагандистские СМИ сообщали об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, поражение которого вскоре подтвердили в Генштабе ВСУ.

