ООН призывает Россию остановить атаки на энергосистему Украины
- ООН призвал Россию прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- Из-за атак сотни тысяч людей остаются без света и тепла.
- В ООН отметили нарушение международного гуманитарного права.
Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась в Россию с призывом прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
– Непрерывные атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру по всей Украине лишают и так страдающее гражданское население должного тепла, воды и электроэнергии в чрезвычайно холодную и темную зиму, – подчеркнул он.
Тюрк отметил, что мирные жители уже долгое время страдают от бомбардировок, а теперь вынуждены выживать при температуре до минус 20 °C.
– Прошлой ночью Российская Федерация снова совершила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру по всей Украине. Сотни тысяч людей проснулись без электричества и отопления. Целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре запрещены международным гуманитарным правом. Я призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить эти атаки, – добавил он.
Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине.
Враг применил 24 баллистических ракет Искандер-М/С-300 и 219 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА.
В результате атаки на объект ДТЭК в Одессе часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения.