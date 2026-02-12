Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась в Россию с призывом прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

ООН призвала РФ перестать бить по энергетике Украины

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

– Непрерывные атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру по всей Украине лишают и так страдающее гражданское население должного тепла, воды и электроэнергии в чрезвычайно холодную и темную зиму, – подчеркнул он.

Тюрк отметил, что мирные жители уже долгое время страдают от бомбардировок, а теперь вынуждены выживать при температуре до минус 20 °C.

– Прошлой ночью Российская Федерация снова совершила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру по всей Украине. Сотни тысяч людей проснулись без электричества и отопления. Целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре запрещены международным гуманитарным правом. Я призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить эти атаки, – добавил он.

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине.

Враг применил 24 баллистических ракет Искандер-М/С-300 и 219 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА.

В результате атаки на объект ДТЭК в Одессе часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения.

