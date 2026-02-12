Эффективность ПВО Украины – около 74%: Сырский анонсировал ряд инноваций
- Эффективность украинской ПВО в течение двух лет держится на уровне около 74%.
- РФ ежедневно применяет до 200 ударных дронов и периодически наносит массированные удары.
- В сложных условиях ключевую роль играют зенитные ракетные войска.
Система противовоздушной обороны Украины функционирует в условиях постоянных ракетных и дронных атак со стороны России, однако сохраняет высокую эффективность.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Сырский об эффективности ПВО: что известно
По словам Сырского, устойчивость системы ПВО зависит от ряда факторов, в частности от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, а также отказа от устаревших бюрократических практик.
В частности:
- В течение последних двух лет эффективность ПВО удерживается на уровне около 74%, и этот показатель планируют повышать благодаря внедрению инноваций.
- Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed, а также периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары.
- В сложных погодных условиях основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые работают в любых погодных условиях. При благоприятной погоде активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.
По словам Сырского, это позволяет уничтожать около 70% воздушных целей, а иногда и больше.
В настоящее время продолжается повышение эффективности беспилотной составляющей ПВО и комплекс организационных мер, в частности:
- планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
- наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
- происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.
Напомним, что во время ночной атаки на Украину в ночь на 12 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку, применив баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников.
Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Днепр и Одесса.
По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 219 ударных БПЛА различных типов.
Силы ПВО сбили или подавили 213 воздушных целей, в частности большинство дронов и ракет, однако зафиксировано и попадание по ряду локаций.