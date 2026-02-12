Система противовоздушной обороны Украины функционирует в условиях постоянных ракетных и дронных атак со стороны России, однако сохраняет высокую эффективность.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский об эффективности ПВО: что известно

По словам Сырского, устойчивость системы ПВО зависит от ряда факторов, в частности от ритмичных поставок средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, а также отказа от устаревших бюрократических практик.

В частности:

В течение последних двух лет эффективность ПВО удерживается на уровне около 74%, и этот показатель планируют повышать благодаря внедрению инноваций.

Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed, а также периодически наносит массированные ракетно-авиационные удары.

В сложных погодных условиях основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые работают в любых погодных условиях. При благоприятной погоде активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

По словам Сырского, это позволяет уничтожать около 70% воздушных целей, а иногда и больше.

В настоящее время продолжается повышение эффективности беспилотной составляющей ПВО и комплекс организационных мер, в частности:

планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;

наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;

происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет для зенитных ракетных комплексов и истребительной авиации.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину в ночь на 12 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку, применив баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников.

Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Днепр и Одесса.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил 24 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 219 ударных БПЛА различных типов.

Силы ПВО сбили или подавили 213 воздушных целей, в частности большинство дронов и ракет, однако зафиксировано и попадание по ряду локаций.

