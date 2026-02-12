В Киеве более 100 тыс. семей остались без света после ночной атаки РФ
- После массированной атаки РФ в Киеве обесточены 107 тыс. семей, частично восстановлено электроснабжение для 25 тыс., в Деснянском районе действуют экстренные отключения, в других районах — временные графики.
- Из-за повреждения критической инфраструктуры без тепла остались почти 2600 домов в нескольких районах столицы, еще более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах без теплоснабжения из-за аварии на Дарницкой ТЭЦ.
В четверг, 12 февраля, в Киеве 107 тыс. семей остались временно без света после российской массированной атаки на Украину.
Об этом сообщает ДТЭК.
Какова ситуация с электричеством в Киеве
По данным компании, из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества.
– Энергетики сразу же подключили объекты критической инфраструктуры. В Деснянском районе столицы действуют экстренные отключения электричества, для других жителей Киева применяются временные графики, – говорится в сообщении.
Позже в ДТЭК уточнили, что смогли вернуть свет для 25 тыс. семей, но еще более 100 тыс. продолжают оставаться без света.
– Продолжаем ликвидировать последствия массированных атак. Работы продолжаются круглосуточно, – подытожили в компании.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки прошлой ночью в результате повреждения объектов критической инфраструктуры еще почти 2 600 столичных домов оказались без тепла.
– Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома, – рассказал мэр.
Кроме того, по словам Кличко, более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Он пояснил, что туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.
Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев. В результате удара повреждены жилые застройки в трех районах города.
Источник: ДТЭК, Виталий Кличко