Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 12 февраля: уничтожено 770 оккупантов и 65 артсистем
Потери врага на 12 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 770 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 450-е сутки полномасштабной войны превысили 1,250 млн.
Потери врага на 12 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 250 150 (+770);
- танков – 11 662 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 025 (+5);
- артиллерийских систем – 37 213 (+65);
- РСЗО – 1 641 (+3);
- средств ПВО – 1 299 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 153 (+1 442);
- крылатых ракет – 4 270;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 141 (+172);
- специальной техники – 4 070.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
