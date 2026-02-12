Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее эффективно в отражении атак РФ себя показывают системы Patriot, поэтому необходима поставка ракет к ним.

Зеленский о необходимости поставок ракет к Patriot

Как написал в Telegram глава государства, защиты жизни от атак РФ должно быть больше.

– Защиты жизни от этих ударов должно быть больше. Наиболее эффективно против российской баллистики работают именно Patriot, и поставки ракет к этим системам нужны на каждый день. Спасибо всем странам, наполняющим программу PURL. Все, что сейчас в программе по ПВО, должно поступать быстрее, — добавил он.

В то же время, президент добавил, что главной целью удара 12 февраля была энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской области, в Донецкой, Киевской и Херсонской областях.

В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС. Также ситуация в столице остается сложной: многие дома без тепла.

Напомним, что всего за ночь РФ атаковала Украину 219 ударными дронами, значительная часть из них – Шахеды, а также 25 ракетами, из них 24 — баллистические. Большинство из них удалось сбить, но, к сожалению, не все.

По состоянию на данный момент известно, что два человека погибли из-за этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены.

Продолжается работа ремонтных бригад и спасателей на местах российских ударов.

