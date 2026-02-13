В преддверии морозов делаем все возможное, чтобы ускорить ремонты на энергообъектах — Свириденко
- Ситуация со светом и теплом в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях после обстрелов остается сложной.
- Также в столице над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, идет работа над возобновлением тепла в домах киевлян.
- В то же время Юлия Свириденко сообщила об усилении ремонтных работ в регионах в преддверии сильных морозов на следующей неделе.
После ночных обстрелов в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Николаевской областях ситуация с энергоснабжением достаточно сложная.
Ситуация со светом и теплом в областях после обстрелов
Как сообщила по результатам проведенного энергетического селектора премьер-министр Юлия Свириденко, в Киеве над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы по возвращению теплоснабжения в жилые дома.
Также она проинформировала, что в Одесской области энергетики работают над заживлением более 130 тысяч абонентов, которые оказались без электроснабжения. Свириденко отметила, что уже подключены объекты критической инфраструктуры.
– Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонт на всех энергообъектах. Поручила профильным министерствам и председателям ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов, – сообщила глава правительства в Telegram.
Она отметила, что при необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности.
Напомним, что в Украине на следующей недели ожидается резкое изменение погодных условий с существенным похолоданием, гололедицей и локальными опасными явлениями.