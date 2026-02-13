После ночных обстрелов в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Николаевской областях ситуация с энергоснабжением достаточно сложная.

Ситуация со светом и теплом в областях после обстрелов

Как сообщила по результатам проведенного энергетического селектора премьер-министр Юлия Свириденко, в Киеве над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы по возвращению теплоснабжения в жилые дома.

Также она проинформировала, что в Одесской области энергетики работают над заживлением более 130 тысяч абонентов, которые оказались без электроснабжения. Свириденко отметила, что уже подключены объекты критической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

– Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонт на всех энергообъектах. Поручила профильным министерствам и председателям ОВА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов, – сообщила глава правительства в Telegram.

Она отметила, что при необходимости будут разворачиваться дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности.

Напомним, что в Украине на следующей недели ожидается резкое изменение погодных условий с существенным похолоданием, гололедицей и локальными опасными явлениями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.