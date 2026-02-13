Все с нетерпением ждут прихода весны, ведь зима в этом году была особенно холодной, и хочется тепла.

В марте Кривой Рог переходит от зимы к весне, и погода в этот период всегда переменчива.

Какая будет погода в Кривом Роге в марте, читайте в нашем материале.

Почему погода постоянно меняется

По словам начальника Черкасского гидрометеорологического центра Виталия Постриганя, в ближайшее время на территорию Украины одновременно будут влиять арктические холода и теплый тропический воздух. Именно из-за этого резкого контраста будут формироваться южные циклоны.

В ближайшие дни ожидаются два южных вихря, насыщенных энергией и влагой из Средиземного моря. Особенность этой волны в том, что температура воды в Средиземном море сейчас на 1-3° выше обычной для февраля, что подпитывает атмосферу дополнительной энергией и влагой. За развитием этих вихрей стоит внимательно наблюдать, потому что они значительно осложнят погоду.

Первый циклон в воскресенье, 15 и 16 февраля, принесет сильный дождь, местами с мокрым снегом. В тыловой части циклона появится арктический воздух из Скандинавии, и в ночь на понедельник столбики термометров опустятся. Влага после дождя замерзнет, дороги и тротуары станут скользкими.

16 и 17 февраля будет холодно, ведь скандинавский антициклон усилит морозы.

Второй южный циклон прогнозируется на среду, 18 февраля. Он принесет снег на фоне слабых морозов. Ожидается формирование нового снежного покрова, снежная каша и гололедица. Детали будут уточняться в краткосрочных прогнозах.

Погода в марте в Кривом Роге

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, этот март ожидается немного теплее средней многолетней нормы. Значительных похолоданий не предвидится, хотя короткие вторжения холодного воздуха еще возможны в начале месяца.

По информации ведущего международного прогнозиста AccuWeather Джейсона Николса, в тропической части Тихого океана сейчас происходит постепенное изменение фазы ENSO, природного климатического явления, характеризующегося колебаниями температуры поверхности воды и атмосферного давления. Ла-Нинья, фаза охлаждения, постепенно ослабевает и переходит в нейтральное состояние в течение февраля-апреля 2026 года.

Это уменьшит “зимнее давление” на погоду в Европе и Украине. В результате погода в Кривом Роге в марте 2026 года может быть теплее нормы, с умеренными температурами и без резких колебаний осадков. Однако точный прогноз погоды в Кривом Роге на март зависит от движения циклонов и вторжений отдельных воздушных масс.

Какая будет погода в Кривом Роге в марте: прогноз

По многолетним наблюдениям, в марте в Кривом Роге дневная температура обычно держится на уровне +6…+12°C, ночью от 0 до +4°C, но возможны заморозки.

Ожидается, что погода в Кривом Роге на март 2026 года будет переменчивой. В один день могут быть ночные заморозки, а уже через несколько дней температура днем поднимается до +15…+20°C. Такие колебания температур характерны для ранней весны.

За последние 10-15 лет наблюдается тенденция к потеплению, а метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 0°C, часто начинается уже в начале месяца. Вероятно, что этот год не станет исключением.

Точный прогноз погоды на март в Кривом Роге для конкретных дней станет известен только за 3-7 дней до даты. Именно на эти краткосрочные данные ориентируются региональные гидрометеоцентры, чтобы определить температуру, осадки и ветер для планирования ежедневных дел.

