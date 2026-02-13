Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против 91 морского судна, которые являются частью теневого флота России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Санкции против теневого флота РФ

Суда, попавшие под санкции, Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске.

Такие перевозки осуществлялись в обход санкций Евросоюза, стран Большой семерки (G7) и других государств. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.

Подсанкционные суда ходили под флагами 20 стран: одно судно под флагом России, а остальные – под флагами Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских островов, Багамских островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Украина передаст соответствующую информацию этим государствам, а также будет работать со странами-партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях.

Отмечается, что на 27 судов из этого списка уже наложены санкции партнеров: Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа над наложением санкций в отношении остальных 64 кораблей будет продолжаться.

— Наложение санкций на теневой флот является приоритетом, ведь позволяет оказывать давление на всех, кто перевозит российскую нефть и таким образом помогает России получать средства для финансирования войны против Украины, — отмечают в Офисе президента.

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, каждое судно теневого флота РФ должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины.

8 февраля президент Зеленский ввел санкции против ряда компаний, через которые Россия получает компоненты для ракет и беспилотников. В санкционный список попали 66 физических и 62 юридических лица. Среди них, в частности, граждане и резиденты России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

Источник : Офис президента

