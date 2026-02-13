Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 13 февраля: уничтожено 800 оккупантов и 16 крылатых ракет
Потери врага на 13 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 800 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 451-е сутки полномасштабной войны превысили 1,250 млн.
Потери врага на 13 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 250 950 (+800);
- танков – 11 667 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 028 (+3);
- артиллерийских систем – 37 254 (+41);
- РСЗО – 1 642 (+1);
- средств ПВО – 1 300 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 133 392 (+1 239);
- крылатых ракет – 4 286 (+16);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 268 (+127);
- специальной техники – 4 070.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
