Потери врага на 13 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 451-е сутки полномасштабной войны превысили 1,250 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 13 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 250 950 (+800);
  • танков – 11 667 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24 028 (+3);
  • артиллерийских систем – 37 254 (+41);
  • РСЗО – 1 642 (+1);
  • средств ПВО – 1 300 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 133 392 (+1 239);
  • крылатых ракет – 4 286 (+16);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78 268 (+127);
  • специальной техники – 4 070.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Одессе 12 февраля: россияне ударили дронами по многоэтажках
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.