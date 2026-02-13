Потери врага на 13 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно новым данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 451-е сутки полномасштабной войны превысили 1,250 млн.

Потери врага на 13 февраля 2026 года

личного состава – около 1 250 950 (+800);

танков – 11 667 (+5);

боевых бронированных машин – 24 028 (+3);

артиллерийских систем – 37 254 (+41);

РСЗО – 1 642 (+1);

средств ПВО – 1 300 (+1);

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 133 392 (+1 239);

крылатых ракет – 4 286 (+16);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 78 268 (+127);

специальной техники – 4 070.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1451-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

