Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 14 февраля 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 194 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 2398 дронов-камикадзе и осуществил 2240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 14 февраля 2026 года
Потери врага в войне на 14 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек,
- танков – 11 668 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.,
- РСЗО – 1 645 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 300 ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.,
- крылатых ракет – 4 286 ед.,
- кораблей / катеров – 29 (+1) ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 388 (+120) ед.,
- специальной техники – 4 071 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 452-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
