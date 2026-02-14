В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной, Владиславом Гераскевичем, и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону, Михаилом Гераскевичем.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях.

Зеленский встретился с Владиславом Гераскевичем

Так, президент поблагодарил Владислава Гераскевича за достойную позицию и вручил ему орден Свободы.

По словам Владимира Зеленского, для Украины и для олимпийцев важны медали, но более важно понимать свою личность.

– Я уверен, что все остальные результаты, которые так важны для вас, безусловно, будут. И у Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Главное, что есть у Украины, – украинцы. Вы – олицетворение такого человека, – сказал президент Владиславу Гераскевичу.

Владислав Гераскевич в ответ поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинский народ в эти дни объединился против несправедливости.

— Самое важное, что сейчас об этих спортсменах, изображенных на этом шлеме, говорит весь мир. И несмотря на свою гибель, они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины, — отметил скелетонист.

На атлете Владиславе Гераскевиче изображены портреты 22 украинских спортсменов и спортсменок, которых убила Россия. В этом шлеме спортсмен хотел выйти на старт соревнований по скелетону в знак уважения ко всем этим украинским спортсменам.

Но за несколько часов до старта Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Владислава Гераскевича.

Владислав отметил, что он не пытался нарушать правила, однако будет продолжать бороться за свои права.

Владимир Зеленский отметил, что память — это не нарушение.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета. Генеральный секретарь CAS Мэттью Рид подчеркнул, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований.

