В ночь на 14 февраля (с 18:30 13 февраля) российские военные атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 14 февраля

Так, оккупанты запустили баллистическую ракету Искандер-М с территории Курской области, а также беспилотники летели из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, что в России, а также с временно оккупированных территорий Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Около 70 дронов — это Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 91 вражеский беспилотник. Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Воздушные силы предупреждают, что в небе над Украиной еще фиксируются вражеские беспилотники.

Последствия атаки дронов на Украину

Вчера поздно вечером вражеский дрон Герань-2 нанес удар по Новгород-Северскому району Черниговской области. К счастью, люди не пострадали. Взрывы сильно повредили здание. Там произошел пожар. В селе Корюковского района поврежден гражданский автомобиль в результате удара FPV-дроном.

Также враг атаковал Вышгородский район Киевской области. К сожалению, пострадали два человека, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

По его словам, мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья. Также в результате атаки загорелся их частный дом. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1452-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

