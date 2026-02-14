США предложили Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Украина стремится получить гарантии безопасности на 20–30 лет.

Об этом 14 февраля во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о гарантиях безопасности от США

— Сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенными для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами из бизнеса, и для них нужны гарантии, которые были бы дольше 5-10 лет и т.д., — сказал Зеленский во время общения с прессой в субботу, 14 февраля.

Президент добавил, что у Украины есть предложение по гарантиям безопасности от американской стороны на 15 лет.

— Мы хотим иметь 20 лет плюс, 30, на что пойдет администрация и Конгресс, посмотрим, — отметил глава государства.

Напомним, вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что США готовы ратифицировать юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины в Конгрессе.

Он также отметил, что проект двусторонних гарантий почти готов.

12 февраля Владимир Зеленский подписал указ №111/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года о гарантиях безопасности для Украины.

9 февраля президент заявил, что документы по гарантиям безопасности Украины готовы, и анонсировал важные оборонные и безопасности меры на этой неделе.

