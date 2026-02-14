США предлагают гарантии безопасности на 15 лет, мы хотим 20-30 — Зеленский
- США предложили Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности на 20–30 лет.
США предложили Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Украина стремится получить гарантии безопасности на 20–30 лет.
Об этом 14 февраля во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности сообщил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский о гарантиях безопасности от США
— Сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенными для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами из бизнеса, и для них нужны гарантии, которые были бы дольше 5-10 лет и т.д., — сказал Зеленский во время общения с прессой в субботу, 14 февраля.
Президент добавил, что у Украины есть предложение по гарантиям безопасности от американской стороны на 15 лет.
— Мы хотим иметь 20 лет плюс, 30, на что пойдет администрация и Конгресс, посмотрим, — отметил глава государства.
Напомним, вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что США готовы ратифицировать юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины в Конгрессе.
Он также отметил, что проект двусторонних гарантий почти готов.
12 февраля Владимир Зеленский подписал указ №111/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года о гарантиях безопасности для Украины.
9 февраля президент заявил, что документы по гарантиям безопасности Украины готовы, и анонсировал важные оборонные и безопасности меры на этой неделе.