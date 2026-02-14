Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 14 февраля: ВСУ ликвидировали 1070 оккупантов и один корабль
Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали не менее 1070 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 14 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек,
- танков – 11 668 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.,
- РСЗО – 1 645 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 300 ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.,
- крылатых ракет – 4 286 ед.,
- кораблей / катеров – 29 (+1) ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 388 (+120) ед.,
- специальной техники – 4 071 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 452-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
