Президент Владимир Зеленский заявил, что за каждый километр оккупированной украинской земли российская армия теряет в среднем 170 военных — погибшими или тяжелоранеными, которые уже не вернутся в строй.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The Atlantic.

Зеленский о потерях России

По словам президента, украинская сторона имеет подтвержденные данные о масштабных потерях армии РФ на поле боя.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев российские войска не достигли стратегических успехов, несмотря на чрезвычайно высокую цену продвижения.

— Украина не проигрывает. И я думаю, администрация президента Трампа это поняла. В определенном смысле это могло их удивить, ведь российская пропаганда работает непосредственно на них. Недавно мы подсчитали, что один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 жертв или раненых настолько, что они не вернутся. У нас есть все доказательства этого. Сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет, — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Киев поддерживает любые инициативы США по мирному урегулированию, однако готов к компромиссам только при условии взаимных шагов со стороны России.

В то же время Зеленский предупредил, что без достаточного давления Кремль и в дальнейшем будет пытаться затягивать войну и использовать переговоры для собственной выгоды.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для реальных послевоенных гарантий безопасности Украине может понадобиться участие Конгресса США.

Президент подчеркивал, что призывы к компромиссам в отношении украинских территорий являются несправедливыми, ведь именно Украина сейчас сдерживает дальнейшую агрессию России в Европе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.