Зеленский подтвердил удар РФ по производству ракет Фламинго
- Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали производство ракет Фламинго.
- Уничтоженную производственную линию переместили и возобновили производство.
Россияне атаковали производство ракет Фламинго. Уничтоженную производственную линию переместили, а производство удалось восстановить.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия атаковала производство ракет Фламинго
Зеленский отметил, что у Украины есть немного ракет Фламинго, однако уже есть результат. По его словам, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского Орешника.
Президент подчеркнул, что производство Фламинго нужно увеличивать.
— Сейчас важно увеличить количество: одну большую производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже переместили и производство восстановили, — сообщил Зеленский.
Напомним, около недели назад в Генштабе ВСУ заявили, что в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону Капустин Яр на территории РФ. С этого полигона оккупанты запускали ракеты Орешник по Украине.
По информации военных, серия ударов была нанесена ракетами украинского производства с дальним радиусом действия. В частности, речь идет о ракетах FP-5 Фламинго.
В результате этих ударов часть зданий на полигоне получила повреждения различной степени. Один из ангаров был существенно поврежден. Часть личного состава была эвакуирована с территории.
В ночь на 12 февраля ВСУ поразили арсенал хранения боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе Котлубаня.
Для удара использовали ракеты Фламинго.