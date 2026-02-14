Россияне атаковали производство ракет Фламинго. Уничтоженную производственную линию переместили, а производство удалось восстановить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия атаковала производство ракет Фламинго

Зеленский отметил, что у Украины есть немного ракет Фламинго, однако уже есть результат. По его словам, несколько дней назад был нанесен удар по месту базирования российского Орешника.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что производство Фламинго нужно увеличивать.

— Сейчас важно увеличить количество: одну большую производственную линию уничтожили в результате ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже переместили и производство восстановили, — сообщил Зеленский.

Напомним, около недели назад в Генштабе ВСУ заявили, что в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону Капустин Яр на территории РФ. С этого полигона оккупанты запускали ракеты Орешник по Украине.

По информации военных, серия ударов была нанесена ракетами украинского производства с дальним радиусом действия. В частности, речь идет о ракетах FP-5 Фламинго.

В результате этих ударов часть зданий на полигоне получила повреждения различной степени. Один из ангаров был существенно поврежден. Часть личного состава была эвакуирована с территории.

В ночь на 12 февраля ВСУ поразили арсенал хранения боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе Котлубаня.

Для удара использовали ракеты Фламинго.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.