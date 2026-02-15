Украинские военные в Гуляйполе, что в Запорожской области, за прошедшие сутки ликвидировали не менее 40 российских оккупантов.

Об этом сообщил 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

Уничтожение оккупантов в Гуляйполе

Военные показали видео, на котором видно, как россияне по двое передвигаются по разрушенным улицам Гуляйполя и пытаются спрятаться в зданиях или между деревьями.

Однако украинские FPV-дроны находят и уничтожают одного за другим российских солдат.

По словам наших военных, на Гуляйпольском направлении действуют 114 и 394 мотострелковые полки, 218 танковый полк, а также 57 и 60 отдельные мотострелковые бригады ВС РФ.

— Передайте их семьям, что на связь эти ублюдки больше не выйдут. Потому что командование 114-го и 394-го мотострелковых полков, 218-го танкового полка, а также 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, действующих в зоне 5-й армии РФ, посылает их инфильтрироваться между нашими позициями, — говорится в сообщении 225-го отдельного штурмового полка.

Гуляйполе на карте

Город Гуляйполе Запорожской области расположен на реке Гайчур.

Из-за активных боевых действий Гуляйполе является прифронтовым городом со значительными разрушениями инфраструктуры.

1 октября 2025 года Указом президента Украины городу присвоено почетное звание Город-герой Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

