40 оккупантов за сутки: бойцы 225-го полка показали уничтожение россиян в Гуляйполе
- В Гуляйполе за сутки ликвидировано не менее 40 российских военных.
- Операцию провели бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
- Оккупанты передвигались группами по двое и пытались укрыться в застройке.
Украинские военные в Гуляйполе, что в Запорожской области, за прошедшие сутки ликвидировали не менее 40 российских оккупантов.
Об этом сообщил 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
Уничтожение оккупантов в Гуляйполе
Военные показали видео, на котором видно, как россияне по двое передвигаются по разрушенным улицам Гуляйполя и пытаются спрятаться в зданиях или между деревьями.
Однако украинские FPV-дроны находят и уничтожают одного за другим российских солдат.
По словам наших военных, на Гуляйпольском направлении действуют 114 и 394 мотострелковые полки, 218 танковый полк, а также 57 и 60 отдельные мотострелковые бригады ВС РФ.
— Передайте их семьям, что на связь эти ублюдки больше не выйдут. Потому что командование 114-го и 394-го мотострелковых полков, 218-го танкового полка, а также 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, действующих в зоне 5-й армии РФ, посылает их инфильтрироваться между нашими позициями, — говорится в сообщении 225-го отдельного штурмового полка.
Гуляйполе на карте
Город Гуляйполе Запорожской области расположен на реке Гайчур.
Из-за активных боевых действий Гуляйполе является прифронтовым городом со значительными разрушениями инфраструктуры.
1 октября 2025 года Указом президента Украины городу присвоено почетное звание Город-герой Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.