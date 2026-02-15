Из-за неисправности временно без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично – в Одессе.

Об этом сообщил глава Одесской государственной администрации Олег Кипер.

Аварийное отключение света в Одесской области 15 февраля

Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 17 часов 15 февраля энергетики завершили ремонт аварийного участка.

– Продолжается восстановление электроснабжения для объектов критической инфраструктуры и в домах людей, – заявил он.

Так, в местном ДТЭК сообщили, что специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью.

По информации Кипера, до стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание с помощью генераторов.

– Подача воды в г. Черноморск будет осуществляться по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организована подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой по ссылке, – рассказал он.

Также для помощи людям в области работают 570 Пунктов незламності, которыми за сутки воспользовались почти 4 тыс. местных жителей.

