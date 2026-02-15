Аварийное отключение света: в Одессе и Черноморске восстанавливают электроснабжение
- Энергетики ликвидировали аварийный участок, продолжается поэтапное восстановление электроснабжения.
- Критические объекты работают на генераторах, организована подвоз воды и работа Пунктов незламности.
- В Одесской области ликвидировали аварию, которая возникла ночью 14 февраля на оборудовании одной из местных энергетических компаний.
Из-за неисправности временно без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично – в Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской государственной администрации Олег Кипер.
Аварийное отключение света в Одесской области 15 февраля
Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 17 часов 15 февраля энергетики завершили ремонт аварийного участка.
– Продолжается восстановление электроснабжения для объектов критической инфраструктуры и в домах людей, – заявил он.
Так, в местном ДТЭК сообщили, что специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью.
По информации Кипера, до стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание с помощью генераторов.
– Подача воды в г. Черноморск будет осуществляться по графикам. В Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организована подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой по ссылке, – рассказал он.
Также для помощи людям в области работают 570 Пунктов незламності, которыми за сутки воспользовались почти 4 тыс. местных жителей.
